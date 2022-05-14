Україна перемогла на «Євробаченні»

Український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», який цього року проводився в італійському Турині.

Українці здобули 631 бал – 192 від журі та 439 від глядачів.

Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія, а третє – Іспанія.

Президент України Володимир Зеленський подякував за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто підтримав український гурт.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з перемогою на пісенному конкурсі.

«Вітаємо #KalushOrchestra та Україну з перемогою на #Євробаченні. Сьогодні ввечері твоя пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами», – написала вона у твітері.

Україна вже двічі перемагала на пісенному конкурсі «Євробачення». Вперше перемогу для України здобула Руслана (Руслана Лижичко) з піснею «Дикі танці» у 2004 році. Після цього у 2016 році перемогла українська співачка Джамала з піснею «1944».

Росію 25 лютого виключили з конкурсу «Євробачення-2022» через повномасштабну агресію проти України.