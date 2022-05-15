«Укрзалізниця» перейменує поїзд «Київ – Івано-Франківськ» на честь матері соліста Kalush Orchestra

«Укрзалізниця» перейменує один зі своїх поїздів на честь Стефанії – матері соліста гурту Kalush Orchestra, який здобув перемогу на конкурсі «Євробачення» 2022 року. Про це 15 травня повідомив виконувач обов’язків голови правління компанії Олександр Камишін.

«Поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане «Стефанія Експресом». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею «Стефанія», – повідомив він.

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Камишін додав, що рейс стане «першим у світі поїздом, названим на честь мами».

Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення», який відбувся 14 травня, із піснею Stefania. Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню своїй матері.