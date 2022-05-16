Ігор Кондратюк пояснив, за яких умов Україна зможе прийняти «Євробачення»

Україна не зможе прийняти «Євробачення», якщо в країні й надалі триватимуть бойові дії, вважає продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Якщо до кінця літа не завершаться бойові дії в Україні, ворог не буде витіснений за межі кордону, хоча б кордону станом на 24 лютого, а краще всього на березень 2014 року, «Євробачення» в Україні скоріше не відбудеться. Тому що буде складно оргкомітету «Євробачення» ухвалити рішення про проведення конкурсу в країні, де агресор обстрілює всю територію – від Закарпаття до Луганщини», – заявив Ігор Кондратюк.

Він припускає, що право проведення конкурсу можуть віддати країні, яка посіла друге місце.

Що ж до міста проведення, то Кондратюк сумнівається, що це може бути Маріуполь.

«Маріуполь – місто героїв, але там не буде достатньо інфраструктури, щоб туди приїхали туристи. Хоча залу для виступів побудувати можна, але ким її заповнити, щоб це було безпечно для закордонних єврофанів. Скоріше це буде традиційно Київ, можливо, Львів», – вважає Ігор Кондратюк.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Згідно з правилами пісенного конкурсу, наступне «Євробачення» має пройти в Україні.

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