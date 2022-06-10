У Празі відкрився 27 міжнародний ярмарок «Світ книги», Україна – особливий учасник програми

У відомому празькому виставочному комплексі «Голешовіце» відкрився 27 міжнародний книжковий і літературний ярмарок «Світ книги». Серед учасників ярмарку окремо в секції «Література як голос свободи» представлена Україна, гасло її програми «Єдині в наших спільних цінностях».

Як повідомляє на своїй ФБ сторінці посольство України в Чехії, на українському стенді «представлені художні, науково-популярні та дитячі книжки таких українських видавництв: Каламар, Наш формат, ВСЛ, Сходознавче видавництво «Сафран», Час майстрів, Видавництво, Чорні вівці, Білка, Yakaboo, Meridian Czernowitz, Vivat, Мандрівець, Видавнцитво 21, Їzhak, Моторний равлик, які можна буде придбати безпосередньо у видавців». Окремо тематично на ярмарці представлена українська література для дітей.

У програмі ярмарку також запланована зустріч з лауреаткою Шевченківської премії, письменницею, волонтеркою, авторкою роману «Доця» про окупацію Донецька в 2014 році Тамарою Дудою (псевдо Тамара Горіха Зерня) – бесіда «Література як голос свободи».

Організатори з особливою увагою звернулись до української літератури. Всього на ярмарку представлені 19 українських видавництв. Як наголосив керівник ярмарку Радован Ауер, «таким чином ми можемо допомогти втримати в дії книжкову індустрію в країні, охопленій воєнною агресією, представити багатство української літератури і культури, докластись до того, щоб з нею люди-біженці, насамперед діти, не втратили контакту».

Міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги» працюватиме до 12 червня. В роботі ярмарку свої книжки представляють 746 учасників з 33 країн світу.

Представництво Союзу чеських букіністів і видавців вперше одноголосно відмовило Росії в участі в ярмарку. Натомість Україні надали експозицію для виставки української літератури безкоштовно.