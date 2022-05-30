Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra продали нагороду на аукціоні за 900 тис дол

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на музичному конкурсі «Євробачення» цього року, продав на аукціоні свою нагороду «кришталевий мікрофон» за 900 тисяч доларів.

Аукціон організував благодійний фонд телеведучого та громадського діяча Сергія Притули – перемогла ставка, зроблена у криптовалюті однієї з українських криптовалютних бірж.

Сергій Притула раніше казав, що зібрані кошти хочуть скерувати на безпілотники PD-2 для ЗСУ. Рожеву панаму, в якій виступав фронтмен Олег Псюк, також продали для потреб українського війська.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania.