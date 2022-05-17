Голова «Суспільного» отримав документи щодо «Євробачення» і розповів, коли почнуться консультації з EBU

Очільниця української делегації на «Євробаченні» Оксана Скибінська передала голові правління Національної суспільної телерадіокомпанії Миколі Чернотицькому документацію для проведення конкурсу в Україні. Це сталося на пресконференції у Львові 17 травня.

«У Турині ми отримали від організаторів цю заповітну папку, в ній міститься ключова документація конкурсу про те, яким він має бути. Адже це велика міжнародна подія, яка передбачає значну підготовку, але також і цікавий виклик. Тому урочисто передаю голові правління цю папку, щоб наступного року «Євробачення» відбулося в нас», – прокоментувала Скибінська.

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Чернотицький вказав на те, що це вже третя перемога України на «Євробаченні», і подякував голові делегації, гурту Kalush Orchestra, його фронтмену Олегу Псюку.

Він також повідомив, що переговори з організатором конкурсу Європейською мовною спілкою (EBU) почнуться в п’ятницю 20 травня.

«Перед нами стоїть наступний виклик – це проведення Євробачення 2023 в Україні. Якщо раніше це відбувалося в інших країнах, це питання інфраструктури й фінансів, то в нас, безумовно, це ще й важливий безпековий фактор. І я можу оголосити, що в п’ятницю ми починаємо консультації з Європейською мовною спілкою і процедури з перемовин щодо проведення «Євробачення» 2023», – сказав голова правління Суспільного.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».