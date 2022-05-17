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Новини | Суспільство

Голова «Суспільного» отримав документи щодо «Євробачення» і розповів, коли почнуться консультації з EBU

Микола Чернотицький вказав на те, що це вже третя перемога України на «Євробаченні»

Очільниця української делегації на «Євробаченні» Оксана Скибінська передала голові правління Національної суспільної телерадіокомпанії Миколі Чернотицькому документацію для проведення конкурсу в Україні. Це сталося на пресконференції у Львові 17 травня.

«У Турині ми отримали від організаторів цю заповітну папку, в ній міститься ключова документація конкурсу про те, яким він має бути. Адже це велика міжнародна подія, яка передбачає значну підготовку, але також і цікавий виклик. Тому урочисто передаю голові правління цю папку, щоб наступного року «Євробачення» відбулося в нас», – прокоментувала Скибінська.

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Чернотицький вказав на те, що це вже третя перемога України на «Євробаченні», і подякував голові делегації, гурту Kalush Orchestra, його фронтмену Олегу Псюку.

Він також повідомив, що переговори з організатором конкурсу Європейською мовною спілкою (EBU) почнуться в п’ятницю 20 травня.

«Перед нами стоїть наступний виклик – це проведення Євробачення 2023 в Україні. Якщо раніше це відбувалося в інших країнах, це питання інфраструктури й фінансів, то в нас, безумовно, це ще й важливий безпековий фактор. І я можу оголосити, що в п’ятницю ми починаємо консультації з Європейською мовною спілкою і процедури з перемовин щодо проведення «Євробачення» 2023», – сказав голова правління Суспільного.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

«Наступне Євробачення – у Калуші»? Жителі міста Калуш про Kalush Orchestra і Євробачення
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«Наступне Євробачення – у Калуші»? Жителі міста Калуш про Kalush Orchestra і Євробачення

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