Kalush Orchestra виставлять статуетку «Євробачення» на аукціон, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Учасники гурту Kalush Orchestra планують виставити статуетку переможців пісенного конкурсу «Євробачення» на аукціон і передати гроші на потреби Збройних Сил України.

«Ми хочемо продати статуетку «Євробачення», це буде додаткова мотивація пожертвувати гроші на потреби армії та України. Важко передати ті відчуття, які пережив після перемоги. Оголосимо про наші гастролі за кордоном, збиратимемо кошти також на потреби ЗСУ і популяризуватимемо українську пісню», – каже Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra.

Учасники гурту вірять, що наступне «Євробачення» пройде в Україні.

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Вже у найближчі дні організаційний комітет це питання обговорюватиме.

Олег Псюк вибачився перед Польщею за непорозуміння щодо голосування членів українського журі, які виставили нуль польському виконавцю.

Учасники гурту заявили, що їм було важливо під час фіналу конкурсу нагадати світові про Маріуполь.

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«200 мільйонів людей дивилися фінал «Євробачення» і я б себе картав, якби не нагадав про бійців «Азову», не закликав допомогти. Це було важливіше – доля українців – ніж перемога чи статуетка», – говорить фронтмен Олег Псюк.

Учасники гурту на площі Ринок взяли участь у всеукраїнській акції «Мамо,мамо» присвяченій матерям захисників України та всім матерям, які допомагають Україні у боротьбі з Росією.

Музиканти написали на стенді імена своїх матерів, до акції також долучились перехожі.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».