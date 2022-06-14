Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо до них допустять представників РФ і Білорусі – міністр

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, на які будуть допущені представники Росії і Білорусі, заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

Він повідомив, що за час повномасштабного вторгнення РФ загинули понад 70 українських спортсменів і тренерів. Тим часом, представники РФ і Білорусі шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором, заявив міністр.

«Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують. У разі допуску спортсменів РФ і РБ до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України», – написав міністр у фейсбуці.

Гутцайт закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій задля недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників в Україну.

«Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд із представниками країн-агресорів», – заявив міністр.

У Міністерстві молоді і спорту нагадали, що спільно з міжнародними партнерами вдалося запровадити вже більше ніж 125 санкцій щодо представників і функціонерів російського і білоруському спорту.

Санкційні обмеження спрямовані на виключення Росії і Білорусі з міжнародних спортивних організацій, позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях, а також позбавлення права проводити міжнародні змагання на території цих країн.