УЄФА не допустив російські команди до міжнародних турнірів на наступний сезон

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув збірну Росії від участі у Лізі націй сезону 2022-2023. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

Російські футбольні клуби відсторонені від участі у єврокубках на сезон 2022-2023 – Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій.

Жіноча збірна Росії не допущена до запланованого Чемпіонату Європи, замість неї у фінальному турнірі у Великій Британії зіграє португальська команда. Збірну знімуть із відбіркового турніру до Чемпіонату світу, вона посідала там друге місце у групі.

УЄФА вирішив присудити російським асоціаціям кількість балів, яка дорівнює найменшому коефіцієнту, набраному за останні п’ять сезонів: 4,333 бали для чоловічої асоціації і 1,750 – для жіночої.

УЄФА також визнав заявку Росії на проведення Чемпіонатів Європи 2028 і 2032 років неприйнятною.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через масштабне вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого усунули всі російські клуби і збірні від участі у змаганнях до подальшого повідомлення.

УЄФА також вирішив припинити співпрацю з російським «Газпромом» у всіх турнірах. Як йдеться в повідомленні на сайті організації, рішення поширюється на всі чинні угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА.