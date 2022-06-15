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Прокуратура передала АРМА активи білоруської нафтової компанії на 20 млн грн – ОГП

У прокуратурі згадують білоруську нафтову компанію, засновниками якої є ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» та Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснафта»

В Офісі генпрокурора України повідомили про арешт судом та передачу в управління АРМА корпоративні права на понад три мільйони гривень та понад 17 мільйонів гривень грошових коштів білоруської нафтової компанії.

«Правоохоронцями досліджується діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади. Встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснює свою діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» та Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснафта», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що триває досудове розслідування справи «за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна».

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