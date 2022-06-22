На кордоні з Україною Росія утримує до трьох БТГ і підрозділи десантників – Генштаб ЗСУ

На кордоні з Україною Росія зосередила до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Сіверському напрямку ворог з метою демонстрації присутності утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей», – йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

21 червня у Міноборони повідомили, що на кордоні Білорусі з Україною – у Брестській та Гомельській областях – перебувають до семи білоруських батальйонів, це 3,5-4 тисяч військових.