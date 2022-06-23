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Надані США HIMARS прибули в Україну – Резніков

2 червня стало відомо, що США надають Україні ракетні системи HIMARS, але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі і другові міністру оборони США Ллойду Остіну за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для декого з них», – написав Резніков у твітері 23 червня.

Як стало відомо 2 червня, США надають Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за це рішення, зазначивши, що HIMARS допоможуть рятувати життя людей в Україні.

Пізніше Велика Британія оголосила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

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