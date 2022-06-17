Що таке «перемога», а що таке «програш» у війні для України?

Росія досягла тактичних успіхів. Щоб змінити ситуацію, Україні потрібна достатня кількість важкої зброї і снарядів. Що кажуть аналітики?

У Сєвєродонецьку підірвали останні мости через річку Сіверський Донець, відрізавши Донбас від правого берега. Сотні мирних жителів та військових опинились в пастці. Росія на межі захоплення міста, і щодня гине від 100 до 200 українських солдатів.

На півдні Херсонської області Україна досягла лише часткового прогресу в контрнаступі на російські позиції.

Повідомляється, що російські війська знову почали рух у напрямку Харкова.

Завдяки виснажливому артилерійському та ракетному обстрілу російської армії, а також помітній зміні російської тактики та командування, хід війни обертається проти України – і Київ каже, що єдиний спосіб змінити ситуацію – швидше отримати більше західної зброї.

Україна програє війну чи Росія зазнає поразки

«Якщо під «програшем» ви маєте на увазі, що Україна не може повернути свою територію і витіснити Росію зі своєї території, то так, це справедлива оцінка, вони програють», – сказав Скотт Бостон, колишній полковник армії США та офіцер артилерії, який уважно вивчав війну в Україні.

Інші експерти також кажуть, що це залежить від того, що ви маєте на увазі під словом «програти».

Українські сили ведуть дуже ефективну оборону

«Це може виглядати песимістично, але насправді, якщо ви подивитеся на карту, ви подивитеся на Донбас, ви не можете знайти багато змін, незважаючи на величезну концентрацію російських сил, – сказав заступник директора Центру дослідження армії, конверсії й роззброєння Михайло Самусь. – Українські сили ведуть дуже ефективну оборону».

«Навпаки, ми можемо сказати, що Росія зазнала невдачі», – сказав Самусь. – По суті, Росія в стратегічному мисленні вже програла війну, тому що вони почали її з великими очікуваннями 24 лютого. Вони планували захопити Київ за кілька днів, це був катастрофічний процес, вони приймали дуже погані рішення щодо своїх операцій».

«Ми однозначно можемо сказати, що Росія стратегічно зазнала невдачі», – сказав він.

«Нам швидко потрібна допомога»

Під час першого етапу повномасштабного вторгнення Росія не впоралась зі своїми основними пріоритетами – захопити українську Київ, і скинути там уряд.

Більшість західних експертів були здивовані як серйозними проблемами з російськими військовими, які наступали, так і наполегливою та ефективною обороною українських військових.

Росія, зрештою, була вимушена вивести свої підрозділи з-під Києва і спрямувала свої ресурси на захоплення Маріуполя. Місто перетворилось на сталінградські руїни. 22 травня битва фактично завершилася.

Росія також змінила своє командування і зосередила армію на захопленні територій Донбасу.

Спочатку така тактика виглядала сумнівно, проте сьогодні на полі бою поступово й стабільно вона здається спрацьовує.

У всякому разі, на цю мить.

Кілька тижнів жорстоких боїв, від будинку до будинку, вулиця за вулицею, привели до того, що Сєвєродонецьк, місто з довоєнним населенням близько ста тисяч, станом на 15 червня майже повністю контролювалось російськими військами, включаючи центр міста.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 14 червня заявив, що зруйновані останні мости через річку Сіверський Донець, що ведуть до Лисичанська. Майже не залишилось шляхів евакуації та постачання для військ та мирних жителів, які залишилися в Сєвєродонецьку.

Багато хто з тих, хто залишився, сховалися на хімічному заводі. Це викликає побоювання щоб не повторилася така ж ситуація, як у Маріуполі..

Українські посадовці все голосніше закликають швидше надати більше важкої зброї. Вони очікують на рішення після зустрічі Контактної групи міністрів оборони в Брюсселі.

«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї», – написав у Twitter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. – «Ми чекаємо рішення».

«Нам потрібна допомога швидко, – сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Economist цього тижня. – Оскільки вартість будь-якої затримки вимірюється українською кров'ю».

2400-кілометрова лінія фронту

12 червня головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний також закликав надати більше західного озброєння. Він зазначив, що лінія фронту, де зіткнулись українські та російські сили, простягається на понад 2400 кілометрів.

«Вони (російська армія)масово застосовують артилерію і, на жаль, мають десятикратну вогневу перевагу, – сказав Залужний. – Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров’ю, але не тільки нашою, а й окупанта. Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк».

З першого тижня квітня, коли російські війська відійшли від районів на північ від Києва, вони поступово просувалися у Донецьку та Луганську області, два головні райони Донбасу. Західні посадовці заявили, що потенційно їм знадобиться час до серпня або вересня, щоб захопити весь Донбас.

Російські війська захопили Святогірськ і Світлодарськ у Донецькій області та Рубіжне та Попасну в Луганській області.

Наступ Росії на Сході України

ЗСУ відчайдушно намагаються утримати російські війська від захоплення траси Бахмут-Лисичанськ. Закриття цієї дороги, яку українські чиновники назвали «дорогою життя», повністю дозволить російським силам взяти Сєвєродонецьк в оточення.

За даними міністерства оборони Великобританії, російські війська знову відновили свої позиції після того, як на початку травня їх відкинули від Харкова.

Із Херсонщини надходять неоднозначні повідомлення про те, чи досяг український контрнаступ чогось значного.

Українські війська вели запеклі бої з російськими силами 13 червня на північний захід від Херсона, поблизу села Давидів Брід, повідомляє українське командування.

«Ворог продовжує ведення бойових дій, але наші підрозділи поступово змушують його вивільняти позиції і перевіряти на міцність другий і третій рубіж оборони, а подекуди й відступати далі», – йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

При нинішньому темпі операцій українські посадовці намагаються просто знайти кулі та снаряди, щоб зарядити зброю. Більшість необхідних боєприпасів призначені для військової техніки радянських часів, якою на Заході дуже мало – на відміну від Росії.

«Сполучені Штати буквально нишпорять світ, щоб знайти боєприпаси за радянським зразком і дати українцям».

Про це сказав Радіо Свобода на початку цього місяця Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «І я підозрюю, що у нас закінчуються місця, де нам продають такі боєприпаси».

Україна також просить більше західного озброєння, крім техніки, яка надходила в країну ще до вторгнення 24 лютого.

Найбільшим постачальником є Сполучені Штати, які стверджують, що з моменту вторгнення вони надали близько 4,6 мільярда доларів, включаючи тисячі протитанкових і зенітних ракет, безпілотників і боєприпасів.

«Взаємне виснаження»

Останнім часом озброєння стало важчим, потужнішим і здатне вражати російські цілі з більшої відстані, включаючи стандартні 155-мм артилерійські системи НАТО, такі як самохідні гаубиці CAESAR французького виробництва та польські KRAB, а також танки Т-72 радянського виробництва.

Зараз США та Великобританія постачають кілька типів реактивних систем залпового вогню, у тому числі з високоточними боєприпасами.

Але на цей час Вашингтон надсилає лише чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), це означає, що їхня здатність істотно змінювати хід битви може бути обмеженою.

Однак вони ще не прибули.

Скотт Бостон стверджує, що темпи просування Росії є надто повільними, а ефективність застосування артилерії нестабільною.

«Є певні тактичні перемоги [Росії], але я не бачу шляху до загальної стратегічної перемоги», – сказав Бостон, аналітик Rand Corporation, впливового американського аналітичного центру, який частково фінансується збройними силами США.

«Я думаю, що це шлях до взаємного виснаження. Все, що спробує робити Росія – завдавати більше втрат українським силам. Але для неї це буде надто дороге зусилля», – сказав він.

«Загалом у України є шанс, але цей шанс пов’язаний із зброєю» із Заходу, сказав Самусь Радіо Свобода.

«Якщо у нас буде зброя, у нас буде шанс «деокупувати» деякі території що утримувались Росією до 24 лютого»

«І якщо це станеться, це означає, що у Путіна будуть проблеми», – сказав Самусь. «Великі проблеми».