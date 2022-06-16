Щодня на Донбасі гине 200-500 українських військових – Арахамія назвав ЗМІ нові цифри втрат

Голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю американському новинному порталу Axios заявив, що кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.
За останні два тижні кількість жертв значно зросла, заявив посадовець. Він сказав і про більшу кількість поранених.
Україна призвала в армію мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, сказав Арахамія.
«У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя», – повторив Арахамія позицію влади про необхідність додаткової військової допомоги від партнерів.
Підтвердження нових даних від Арахамії про смертність українських військових з інших джерел немає.
1 червня президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.
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