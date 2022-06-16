Армія РФ на війні в Україні скоротилася ще на 200 осіб – ЗСУ

Російські військові за останню добу втратили близько 200 своїх військових у війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні втрати військ РФ від 24 лютого в Генштабі оцінили в близько 32 950 осіб.

«Найбільших втрат (за добу – ред.) противник зазнав на Бахмутському напрямку», – заявили в Генштабі.

Крім того, за повідомленням, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила:

1449 танків

3545 бойових броньованих машин

729 артилерійських систем

233 РСЗВ

97 засобів ППО

213 літаків

179 гелікоптерів

591 БПЛА оперативно-тактичного рівня

129 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

55 одиниць спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само невідомі точні дані втрат України. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.