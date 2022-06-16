На Бахмутському напрямку армія РФ намагається штурмовими діями покращити своє тактичне становище – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Донбасі.

«На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку... На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на На Слов’янському напрямку армія РФ також веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях ЗСУ.

«На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають», – вказують військові.

Триває сто тринадцята доба війни РФ проти України.