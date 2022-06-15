«Не треба боятися поразки Путіна»: чотири генсеки НАТО радять, як закінчити війну

Україні потрібно більше зброї, НАТО має зберігати єдність та докладати більше зусиль для стримування Росії, а питання, яким вони хочуть бачити мир з росіянами – залишити вирішувати українцям – такий рецепт для вирішення нинішньої глобальної кризи, пов’язаної з нападом Росії на Україну, пропонують чотири колишні генеральні секретарі Альянсу, повідомляє «Голос Америки».

Ініціатива трансатлантичної безпеки Атлантичної ради звернулася до чотирьох колишній генеральних секретарів НАТО – Андерса Фога Расмуссена, лорда Джорджа Робертсона, Яапа де Хоопа Схеффера та Хав’єра Солани – з проханням дати свої поради Заходу щодо виходу віз глобальної кризи, що виникла внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Українці мають волю до боротьби, ми маємо їм надати, чим воювати. Вони воюють за всіх нас, за свободу і демократію», – сказав колишній прем’єр-міністра Данії Андерс Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО з 2009 по 2014 роки.

Треба дати все, що Україна потребує

«Партнери по НАТО мають робити набагато більше, щоб допомогти українцям, дати їм те, що вони найбільше потребують – зараз це є далекобійна артилерія, – додав він і наголосив, що НАТО має серйозно підійти до питання стримування Росії та «залишити на столі усі можливості».

Дати їм те, що вони найбільше потребують

Його підтримав попередник на посаді генсека НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки. Він сказав, що поставки зброї потрібно пришвидшити, так само потрібно більше уваги приділити тому, щоб українці її якнайшвидше опанували, а також важливо дати зрозуміти президенту Путіну, що «НАТО – це не той альянс, який програє».

«Гадаю, росіянам потрібно знати, що П’ята стаття (Статуту НАТО, – ред.) – означає, що напад на одну з країн НАТО є нападом на всіх. І цей потужний сигнал має дійти до тієї малої групи людей, яка наразі оточує президента Путіна. Це треба сказати чітко, ясно, і щоб вони знали, що це насправді серйозно», – сказав Робертсон.

На його думку, не потрібно уточнювати, що саме Альянс може зробити у відповідь, бо невизначеність для противника – одна зі складових успішної стратегії стримування.

ЄС і НАТО мають тісно співпрацювати

Яап де Хооп Схеффер, який очолював НАТО з 2004 по 2009 рік, наголосив на тому, що НАТО має говорити одним голосом та тісно співпрацювати з Європейським Союзом з політичних питань, зокрема з питання санкцій.

«Іноді наші лідери з країн НАТО і ЄС роблять такі заяви, що справляють враження для медіа, що вони не погоджуються між собою», – сказав Схеффер, колишній міністр закордонних справ Нідерландів, чия країна, за повідомленнями, є одним із скептиків у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Лише українці мають вирішити, що для них перемога

Схеффер також наголосив, що лише українці мають вирішувати, що вони вважатимуть перемогою у своїй війні проти Росії.

Путіну треба продемонструвати безпрецедентну солідарність

«У нас є президент суверенної та незалежної держави, яка називається Україна, його звати Володимир Зеленський, і він є лідером (для країн НАТО, – ред.), а тому потрібно уникати спекуляцій про те, що є прийнятним, чи неприйнятним серед наших лідерів. На саміті НАТО в Мадриді потрібно продемонструвати пану Путіну те, чого вдалося досягти – безпрецеденту форму солідарності», – вважає Яап де Хооп Схеффер.

Іспанський політик Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, додав, що «вперше в історії відбуваються поставки зброї в такому обсязі до країни, яка не є членом НАТО, але ми маємо це робити ще швидше».

При цьому він відзyачив, що «дуже складно постачати зброю до країни, яка є у стані війни», і має «лише один вхідний пункт – кордон з Польщею». Також Солана наголосив, що Альянс не має боятися показати «поразку Путіна».

Розширення НАТО

«Потрібно показати, що якщо Путін почав війну для того, щоб зупинити країну від вступи до НАТО, у даному випадку Україну, то зараз є дві країни, які вступлять до НАТО найближчим часом – це Швеція та Фінляндія. І їхній вступ збільшить спільний кордон НАТО і Росії на півтори тисячі кілометрів», – наголосив Солана.

Деякі з колишніх очільників НАТО висловили сподівання, що протягом тих двох тижнів, що залишаються до саміту НАТО, вдасться владнати суперечки з Туреччиною щодо її опозиції до вступу Швеції та Фінляндії.

Саміт НАТО в Мадриді відбудеться 29 і 30 червня. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, до іспанської столиці мають прибути 30 голів держав-членів Альянсу, чотири запрошені країни Азійсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея), представники чотирьох країн ЄС, що не входять до НАТО, а також глави Європейської ради та Європейської комісії. Загалом, у ньому візьмуть участь від 40 до 50 іноземних делегацій на рівні глав держав або урядів.

Запрошення отримав і президент України Володимир Зеленський, хоча питання про те, чи він приїде до Іспанії, чи звернеться до учасників саміту дистанційно, поки залишається відкритим.