Зеленський подякував Байдену за «безпрецедентну» оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, повідомила його пресслужба.

У розмові Зеленський подякував за підтримку України в протидії російській агресії, а також відзначив «важливість та вчасність» нового пакету допомоги на 1 мільярд доларів.

«Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором», – цитує Зеленського Офіс президента.

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За повідомленням, під час розмови він повідомив Байдена про останні події на фронті та потреби Збройних сил України.

Крім того, голова держави відзначив «суттєву» фінансову та макроекономічну підтримку Вашингтону і подякував за рішення надати 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу.

Раніше 15 червня президент США Джо Байден анонсував пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів.