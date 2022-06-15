Держсекретар США обговорив підтримку України з Кулебою

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив про переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо підтримки Вашингтоном України.

«Говорив сьогодні з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про тривалу підтримку України з боку Сполучених Штатів, наших союзників та партнерів. Разом ми допоможемо народу України захистити та відбудувати їхню країну», – звітував Блінкен.

Кулеба, зі свого боку, наразі не коментував розмову.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в рамках участі в зустрічі Контактної групи з питань оборони України зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

«Ми обговорили безпекову ситуацію в Україні та постачання зброї для української армії», – зазначив Резніков.

Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

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Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.