Артилерія, ракетні системи й зброя берегової оборони: Байден анонсував новий пакет домоги Україні

Сполучені Штати нададуть Україні безпекову допомогу на 1 мільярд доларів – про це заявив 15 червня президент США Джо Байден, передає Білий дім.

За словами Байдена, про це він повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленський вранці в середу.

«Я повідомив президента Зеленського, що США надають ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги Україні, в тому числі додаткову артилерію та зброю для берегової оборони, а також артилерійські боєприпаси та передові ракетні системи, які потрібні українцям для їхніх оборонних операцій на Донбасі», – повідомив президент США.

Він додав, що також обговорив із президентом України роботу міністра оборони США Ллойда Остіна в Брюсселі, де відбулася зустріч Контактної групи з підтримки оборони України.

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Байден також згадав про підтримку людей в Україні, чиї життя були «розірвані» війною.

«Я також анонсую виділення додаткових 225 мільйонів гуманітарної підтримки, аби допомогти людям в Україні, в тому числі через постачання питної води, критично важливих медичних препаратів, харчів, укриття та грошової допомоги сім’ям на купівлю життєво важливих товарів», – додав він.

Президент США висловив думку, що «хоробрість, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ», і Сполучені Штати, разом з іншими партнерами, продовжують підтримувати Україну.

Раніше західні новинні агенції з посиланням на американських чиновників повідомили, що адміністрація США 15 червня має оголосити про надання Україні військової допомоги на близько мільярда доларів.

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Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.