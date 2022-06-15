Остін розповів про деталі нового пакету збройної допомоги США та зброю для України від інших країн

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у Брюсселі прокоментував новий пакет оборонної допомоги для України, раніше анонсований президентом Джо Байденом. Він розповів про нього детальніше на брифінгу після зустрічі у форматі «Рамштайн» 15 червня.

«(Пакет – ред.) включає в себе керовані боєприпаси до РСЗВ, 18 гаубиць М777 і тактичні автомобілі… а також 36 тисяч снарядів до 155-міліметрової зброї. Цей пакет також передбачає 650 мільйонів доларів фінансування для ініціативи з безпекової допомоги Україні», – сказав він.

Остін також анонсував надання ще двох систем берегової охорони Harpoon, а також засобів зв’язку та оптичних приладів.

Крім того, за його словами, кілька країн зробили «вагомі заяви» щодо надання зброї Україні. Інші зобов’язалися навчати українських військових.

«Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть три реактивні системи залпового вогню і керовані снаряди для РСЗВ. Ми працюємо пліч-о-пліч з Великою Британією, і відтепер Німеччиною, над розвитком потенціалу України у веденні вогню на дальні відстані. Ці зусилля також включають роботу над передачею Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS», – додав голова Пентагону.

Він також подякував Словаччині, яка анонсувала передачу Україні гелікоптерів серії Mi, а також реактивних боєприпасів.

«Ми також обговорили важливі нові постачання артилерії з багатьох країн, у тому числі Канади, Польщі та Нідерландів. Це – ключові інвестиції в здатність України вести вогонь на дальні відстані, і вони зіграють ключову роль у зусиллях України над відбиттям російського штурму на Донбасі», – заявив він.

Раніше 15 червня президент США Джо Байден анонсував пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів.