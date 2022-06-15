У Генштабі заявили про зміни в «бойовому і чисельному складі» військ РФ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що має інформацію про зміни «у бойовому і чисельному складі» військ РФ, які діють на території України.

«Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому 15 червня.

Крім того, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку загарбники наростили угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська, а в райони населених пунктів Комишуваха і Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ої загальновійськової армії Південного військового округу.

«Керівництво силових відомств Російської Федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження. Противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення і ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки», – додали у Генштабі.

Крім того, як йдеться в повідомленні, за наявною інформацією, в російському місті Бєлгород й області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів РФ для роботи з пораненими військовослужбовцями.

«Все це свідчить про значні втрати російських окупантів», – кажуть у Генштабі.

Станом на ранок 15 червня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила близько 32 750 своїх військових у повномасштабній війні проти України.