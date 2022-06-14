Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС – джерела Politico

Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу, повідомляє видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень, які відбулися 13 червня у Брюсселі.

За словами джерел видання, в Єврокомісії чітко усвідомлюють необхідність надіслати сильний сигнал президентові Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою зону впливу.

«Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де загинули люди, де у людей стріляли, бо вони стояли на вулицях із прапорами ЄС, – сказав Politico високопоставлений європейський чиновник. – Тепер ми не можемо сказати їм: «Вибачте, хлопці, ви розмахували не тими прапорами».

Українська влада неодноразово закликала офіційно визнати Україну країною – кандидатом на членство в ЄС, стверджуючи, що цей крок забезпечить піднесення бойового духу у воєнний час, зазначає видання. Минулими вихідними до Києва для обговорення заявки України на членство в ЄС з несподіваним візитом прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Визнання України як країни-кандидата вимагає одностайного схвалення 27 головами держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня. На сьогодні щонайменше дві країни виступають проти.

Деякі європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, висловлювали думку, що було б корисніше надати Україні певний умовний статус, який зміцнить її відносини з ЄС.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта вважає, що Євросоюз має зосередитися на наданні негайної допомоги Україні, а не вступати у юридичні дебати про те, чи слід надавати їй статус кандидата на вступ до ЄС. В інтерв’ю Financial Times він зазначив, що ці дебати лише продемонструють розбіжності ЄС щодо цього питання, зробивши таким чином подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Україна подала заявку на вступ до ЄС майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

9 травня Україна передала Єврокомісії другу частину анкети для набуття статусу кандидата на приєднання до Європейського союзу.

Спеціальна комісія оцінить заявку у червні. Якщо Україні нададуть статус «кандидата на вступ», щоб стати повноцінним членом союзу, країні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку. Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу, включаючи Польщу, запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто так швидко, як це можливо.