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«Розраховуємо на підтримку Нідерландів»: Зеленський поговорив із Рютте про євроінтеграцію України

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, в ході яких йшлося про ситуацію на фронті і євроінтеграційний шлях України.

«Провів перемовини з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!», – написав Зеленський у твітері.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.

Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

Напередодні віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дві країни Європейського союзу наразі не бачать Україну в статусі кандидата. При цьому вона відмовилася уточнити, які саме країни виступають проти надання статусу кандидата Україні.

За даними агенції Bloomberg, проти виступають Данія та Нідерланди, а Німеччина пропонує надати Україні певний умовний статус кандидата.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.

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