Понад тисячу українців вимагали в Брюсселі статусу кандидата в члени ЄС для України

Понад тисяча українців сформували у Брюсселі живий ланцюг довкола будівлі Європейської комісії. В такий символічний спосіб, тримаючись за руки й підіймаючи синьо-жовті прапори й стяги ЄС, звертали увагу, що Україна і Європа – одна родина.



Євросоюз закликають засвідчити цю єдність і юридично – наданням Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.



Організатори акції зазначають, що Україна на передовій зараз захищає європейські цінності та мир, це вартує життя десяткам тисяч людей. Саме тому, додають, для Євросоюзу настав час діями підтвердити солідарність з Україною.

«На даному етапі нам важливо отримати саме статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Не якісь інші альтернативи. Україна готова до того, щоб отримати цей статус, ми на більш ніж 50 відсотків уже імплементували Угоду про асоціацію, тобто Україна зробила вже все, щоб отримати цей статус, ми наскільки до нього готові, і європейці підтримують нас», – сказала Радіо Свобода співорганізаторка акції Анна Малинчук.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.

Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

9 червня віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дві країни Європейського союзу наразі не бачать Україну в статусі кандидата. При цьому вона відмовилася уточнити, які саме країни виступають проти надання статусу кандидата Україні.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.