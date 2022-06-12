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Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів – Зеленський про статус кандидата в члени ЄС для України

Володимир Зеленський каже, що «Україна зробила все заради позитивної відповіді»

Україна зробила все, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС, питання лише в рішучості деяких європейських лідерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів», – сказав він у своєму відеозверненні.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.

Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

Напередодні віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дві країни Європейського союзу наразі не бачать Україну в статусі кандидата. При цьому вона відмовилася уточнити, які саме країни виступають проти надання статусу кандидата Україні.

За даними агенції Bloomberg, проти виступають Данія та Нідерланди, а Німеччина пропонує надати Україні певний умовний статус кандидата.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.

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