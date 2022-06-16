Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс прибули до Ірпеня

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули до Ірпеня Київської області, повідомляє агенція Reuters.

На зроблених агенцією світлинах видно, що делегацію у місті супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Лідери чотирьох держав оглядають місця руйнувань, залишених російською армією перед відходом з міста.

Раніше у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні у перебігу візиту чотирьох лідерів до Києва буде обговорюватись «продовольча безпека, зброя та підтримка України».

Візит Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса розпочався у четвер під звуки оголошеної вранці повітряної тривоги у Києві та багатьох регіонах країни.