На тлі прибуття в Україну лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії у Києві оголошено повітряну тривогу

Близько 11-ї години ранку у четвер, коли стало відомо про прибуття до Києва з неоголошеним офіційно візитом лідерів чотирьох країн, у столиці України, зокрема, оголошена повітряна тривога.

Режим тривоги наразі триває.

Про те, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі їдуть в українському залізничному вагоні повідомила «Укрзалізниця».

Також у мережі з’явилося відео Макрона та Шольца, які окремо, у супроводі охорони та в оточенні представників ЗМІ, йдуть пероном.

Голова МЗС Франції Катрін Колонна у твітері написала: «Прибули! Третій етап поїздки президента». Повідомлення теж проілюстроване фотографією з перону київського залізничного вокзалу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс також прибув із візитом до Києва.

«Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку й повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися», – написав Йоганніс у твітері.

Де перебувають лідери іноземних держав, поки триває режим повітряної тривоги, і чи розпочали вже якісь офіційні зустрічі, наразі невідомо.