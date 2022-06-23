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Залужний про ситуацію на фронті: «складна, але контрольована»

16 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках

Ситуація на фронті – «складна, однак контрольована», повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

«Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю», – наголошує він.

16 червня Залужний повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

22 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.

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