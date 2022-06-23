Британська розвідка: біля Лисичанська є просування військ РФ, але їхні спроби захоплення Донеччини – в «глухому куті»

З 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до південних околиць Лисичанська, повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Деякі українські частини відійшли, ймовірно, щоб не потрапити в оточення. Покращені результати Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню», – йдеться у повідомленні.



У розвідці зауважують, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їх зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».

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У Генштабі 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 16 червня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.