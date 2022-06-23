Генштаб ЗСУ: біля Лисичанська окупанти захопили два населених пункти, штурмують Сиротине

Російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Також противник готується форсувати річку Сіверський Донець.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку війська РФ зосереджують основні зусилля на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком, веденні наступальних дій з метою оточення українських підрозділів у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.



На Бахмутському напрямку загарбники ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка.



«Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу», – йдеться у повідомленні.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів, а на Південнобузькому напрямку окупанти зосереджені на недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку війська РФ розгорнули у визначених районах артилерійські підрозділи. У Генштабі не виключають спроб ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

21 червня у Генштабі повідомляли, що на напрямку Тошківка – Підлісне війська РФ захопили населені пункти Підлісне та Мирна Долина, також мали частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.