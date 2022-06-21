Російські війська захопили два населених пункти на Луганщині – Генштаб

Російські війська захопили два населених пункти в напрямку Тошківка – Підлісне, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 червня.

«На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили», – повідомляє командування.

Також російська армія закріплюється в Устинівці та веде наступ у напрямку Білої Гори, має «частковий успіх», бої тривають.

Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають, російські війська здійснюють обстріли з артилерії й танків поблизу обласного центру, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Також, як повідомляє штаб, Збройні сили відбили спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове, а також Метьолкіне – Сиротине.

На Донеччині фіксують перегрупування російських військ та формування зведених підрозділів:

«У зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу».

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Командування повідомляє про російські обстріли населених пунктів на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Хоча на півночі країни не спостерігалися суттєві зміни, Генштаб вказує на те, що загроза ракетних ударів з території Білорусі зберігається.

Обстріли також фіксувалися в Харківській області. На півдні, за даними штабу, російські війська обстрілювали українські війська та вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Раніше голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині війська РФ захопили селище Тошківка.