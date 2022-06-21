Якщо Росія нападе на Литву, буде Третя світова війна – литовський депутат Європарламенту

Якщо Росія наважиться напасти на Литву, буде Третя світова війна, заявив у коментарі Радіо Свобода депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштравічус.

«Це б означало війну з НАТО, якщо Росія піде на таку провокацію. І, знаючи, хто сидить у Кремлі, все можливо з таким керівництвом, яке розлючене і психологічно неврівноважене. Це би була Третя світова і тут би йшла мова не лише між Москвою та Вільнюсом, але і між іншими столицями», – вважає він.

Навчання флоту РФ, які розпочались у Калінінградській області, після того, як Литва заблокувала транзит до регіону, Ауштравічус вважає спробою Росії залякати Литву (зокрема, і через допомогу, яку та надає Україні).

«Литва – один із найбільш ефективних постачальників зброї Україні і допомоги. І ми будемо це продовжувати робити. А це (навчання – ред.), мабуть, сигнал усьому Євросоюзу, що за Росією треба пильно стежити», – зауважив він.

19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними. 21 червня Росія викликала представника ЄС в Москві, щоб оголосити протест проти нових обмежень.