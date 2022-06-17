Литва припиняє транзит низки російських товарів до Калінінградського анклаву 

Литовська залізниця в ніч із п’ятниці на суботу перестануть здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда (колишній Кенігсберг). Про це перевізник повідомив керівництво регіону, передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

Під заборону ЄС потрапили майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

За словами російського посадовця , заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.

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Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.