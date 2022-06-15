Президент Казахстану пообіцяв не порушувати санкції, запроваджені проти Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв, що його країна не порушить міжнародні санкції, запроваджені проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

В інтерв’ю російському телеканалу «Россия 24», яке транслювалося 15 червня, Токаєв заявив, що його країна продовжує «інтенсивно» співпрацювати з російською владою, але водночас додав, що «санкції є санкціями».

«Ми не можемо їх порушувати, особливо тому, що ми отримуємо попередження про можливі так звані вторинні санкції проти нашої економіки з боку Заходу, якщо ми порушимо санкції», – сказав він.

«Але я наголошую, ми продовжуємо працювати з російським урядом, я б сказав, інтенсивно, і досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи санкції», – сказав Токаєв, додавши, що його країна продовжує виконувати свої союзницькі обов’язки у відносинах із Росією, залишаючись в очолюваних Росією групах, таких як Євразійський економічний союз і Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ).

На хвилі масових антиурядових протестів у Казахстані на початку січня Токаєв закликав ОДКБ направити війська до його країни. Після цього звернення прибули 2500 військових з Росії, Вірменії, Таджикистану, Киргизстану та Білорусі. Активісти, стурбовані вступом військ ОДКБ, вимагали їх виведення. 19 січня влада оголосила про «повне виведення» військ ОДКБ.