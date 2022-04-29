Очолювана Росією ОДКБ у жовтні проведе масштабні військові навчання у Центральній Азії

Очолювана Росією Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у жовтні проведе масштабні військові маневри у Казахстані, повідомляє Міністерство оборони Казахстану.

«У жовтні цього року в Казахстані пройдуть командно-штабні навчання «Співпраця-2022» колективних сил оперативного реагування, спеціальні маневри з участю сил розвідки «Пошук-2022», а також навчання матеріально-технічного постачання «Ешелон-2022», – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові навчання ОДКБ пройдуть у Таджикистані під назвою «Медже-2022» та в Киргизстані під назвою «Незламне братерство-2022».

«Мета заходу – підвищення готовності системи ОДКБ до виконання поставленого завдання», – йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виникли побоювання, що від Казахстану в рамках ОДКБ можуть бути відправлені сили в Україну. Водночас голова Сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що, згідно з указом ОДКБ, Казахстан може посилати «миротворчі сили» лише за мандатом ООН.

ОДКБ була створена в 1992 році. До її складу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Під час протестів у січні в Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ допомогти їх придушити. Після цього звернення прибули 2500 військових з Росії, Вірменії, Таджикистану, Киргизстану та Білорусі. Активісти, стурбовані вступом військ ОДКБ, вимагали їх виведення. 19 січня влада оголосила про «повне виведення» військ ОДКБ.