Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія викликала представника ЄС через блокування транзиту до Калінінграда, погрожує відплатою

Посланнику ЄС повідомили про «неприпустимість» обмежень на перевезення російських товарів, які підпадають під санкції ЄС, до російської Калінінградської області

Росія викликала представника Європейського Союзу в Москві, щоб оголосити протест проти нових обмежень на перевезення російських товарів, які підпадають під санкції ЄС, через територію Литви до російського ексклаву Калінінград.

Міністерство закордонних справ РФ 21 червня заявило, що посланника повідомили про «неприпустимість таких дій» і попередили, що «буде відплата», якщо обмеження не знімуть негайно.

Калінінград розташований між Литвою та Польщею, у ньому проживає близько півмільйона жителів.

Читайте також: Заборона Литви на транзит підсанкційних російських товарів до Калінінградського анклаву почала діяти

19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія застосовує проти Росії та Білорусі санкції, які мали повністю набрати чинності до середини червня.

Заборона транзиту вантажів через країни Євросоюзу, навіть якщо транзит здійснюється з однієї російської території в іншу, торкнеться вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів та високотехнологічних виробів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG