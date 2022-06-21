Росія викликала представника ЄС через блокування транзиту до Калінінграда, погрожує відплатою

Росія викликала представника Європейського Союзу в Москві, щоб оголосити протест проти нових обмежень на перевезення російських товарів, які підпадають під санкції ЄС, через територію Литви до російського ексклаву Калінінград.



Міністерство закордонних справ РФ 21 червня заявило, що посланника повідомили про «неприпустимість таких дій» і попередили, що «буде відплата», якщо обмеження не знімуть негайно.



Калінінград розташований між Литвою та Польщею, у ньому проживає близько півмільйона жителів.

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19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія застосовує проти Росії та Білорусі санкції, які мали повністю набрати чинності до середини червня.

Заборона транзиту вантажів через країни Євросоюзу, навіть якщо транзит здійснюється з однієї російської території в іншу, торкнеться вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів та високотехнологічних виробів.