Заборона Литви на транзит підсанкційних російських товарів до Калінінградського анклаву почала діяти

Заборона Литви на залізничний транзит товарів, які підпадають під санкції Європейського Союзу, до російського далекозахідного ексклаву Калінінград, почала діяти – про це повідомили 18 червня транспортні органи балтійської країни.

До санкційного списку ЄС входять вугілля, метали, будівельні матеріали та високотехнологічні продукти.

Губернатор російської області Антон Аліханов раніше заявив, що заборона охопить близько 50% товарів, які імпортує Калінінград.

Аліханов сказав, що регіон, який має вільний від льоду порт на Балтійському морі, закликатиме російську федеральну владу вжити заходів проти Литви через цю заборону. Він сказав, що шукатиме шляхів постачати більше товарів в область морем.

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Вантажний департамент Державної залізниці Литви оприлюднив деталі заборони в листі до клієнтів після роз’яснення Єврокомісії щодо механізму застосування санкцій.

Раніше заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що міністерство очікує на «роз’яснення від Єврокомісії щодо застосування європейських санкцій до калінінградського вантажного транзиту».

Комісія уточнила, що санкції стосуються товарів та вантажів, навіть якщо вони перевозяться з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС.

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Європейський Союз, Сполучені Штати та інші запровадили проти Москви жорсткі санкції за її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

У міністерстві не коментували це питання після підтвердження від державної залізниці.

Російський ексклав у Балтійському морі Калінінград, затиснутий між Литвою та Польщею, став частиною Радянського Союзу після Другої світової війни. У ньому проживає близько 430 тисяч чоловік, і тут розташований штаб Балтійського флоту Росії.