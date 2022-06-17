Токаєв у присутності Путіна заявив, що Казахстан не визнає «ДНР» і «ЛНР»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними територіями. Про це він сказав 17 червня, відповідаючи на запитання під час пленарного засідання на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був присутній президент Росії Володимир Путін.

Токаєв заявив, що в Казахстані склалося відкрите суспільство, в якому висловлюються різні думки про «спецоперацію» (як влада Росії називає повномасштабну війну проти України – ред.) в Україні.

За його словами, два основні принципи Статуту ООН – право нації на самовизначення та цілісність держави – прийшли у взаємну суперечність.

«Але взагалі підраховано, що якщо право нації на самовизначення у всьому світі буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк. Це відверта відповідь на ваше відверте питання», – сказав він.

Про невизнання «ДНР» та «ЛНР» раніше заявляв перший заступник глави адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов. Він сказав, що Казахстан поважає лише ті рішення, які ухвалені на рівні ООН. Більше того, Сулейменов зазначив, що його країна не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та ЄС.

Пізніше Токаєв у статті для видання The National Interest він написав, що Казахстан і Росія підтримують особливі відносини двостороннього співробітництва, але разом з тим Казахстан визнає територіальну цілісність України – як і переважну більшість країн світу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 15 червня пообіцяв, що його країна не порушить міжнародні санкції, запроваджені проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.