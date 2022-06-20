Ситуацію в Калінінграді не можна порівнювати з блокуванням українського зерна – Боррель

Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляє, що ситуацію в Калінінграді не можна порівнювати з блокуванням експорту українського зерна.

«Я точно не знаю, але ви не можете порівнювати ситуацію Калінінграда з ситуацією в Україні. На решту світу те, що відбувається в Калінінграді, не вплине, але на решту світу дуже сильно вплине те, що відбувається в Україні», – сказав Боррель у Люксембурзі, відповідаючи на запитання, чи може блокування транзиту вантажів до Калінінграда через Литву створити напруження з Росією.

Перед цим він наголосив, що наслідки російської агресії стають дуже небезпечними не лише для України, а й для всього світу.

«Ми повторюємо, і знову маємо попередити про загрозу великого голоду у світі, особливо в Африці. І саме війна породжує зростання цін і дефіцит енергії та продовольства. Ми підтримуємо зусилля Організації Об’єднаних Націй щодо деблокування експорту з України. І я наполягаю на тому, що не європейські санкції створюють цю кризу. Наші санкції не спрямовані на їжу, не на добрива...

Проблема походить від російської блокади українського зерна. Мільйони тонн пшениці блокуються, і мільйони людей не зможуть споживати цю пшеницю. Отже, війна матиме драматичні наслідки для світу. Ми закликаємо Росію розблокувати порти», – зауважив Боррель.

19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія застосовує проти Росії та Білорусі санкції, які мали повністю набрати чинності до середини червня.

Заборона транзиту вантажів через країни Євросоюзу, навіть якщо транзит здійснюється з однієї російської території в іншу, торкнеться вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів та високотехнологічних виробів.

У МЗС Литви заявили, що чекають від Єврокомісії на роз’яснення щодо застосування європейського санкційного режиму до калінінградського комерційного транзиту.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.