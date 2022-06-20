Боррель назвав «воєнним злочином» блокування Росією експорту українського зерна

Блокування Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином, заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель.

«Неможливо уявити, щоб мільйони тонн пшениці залишалися заблокованими в Україні, в той час, коли в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин», – сказав він на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі.

Сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу зібралися, аби обговорити шляхи вивезення мільйонів тонн українського зерна, яке залишається в Україні через блокаду її чорноморських портів російськими військами.

Наразі українські морські порти заблоковані. Низка країн, зокрема Туреччина та Франція, заявили про готовність допомогти Україні зі зняттям блокади портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив напередодні, що Париж із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Йдеться про 22 мільйони тонн українського зерна, які неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. Із заявою про пошук альтернативних засобів вивезення зерна з території України виступила і американська адміністрація.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2021 році вона експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

В ООН заявляють, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.