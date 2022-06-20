Росія викликала повірену в справах Литви через заборону транзиту низки товарів до Калінінграду

Міністерство закордонних справ Росії заявило 20 червня, що викликало повірену в справах Литви до Москви Віргінію Умбрасене, щоб висловити протест проти «провокаційних» і «відверто ворожих» заходів через обмеження залізничного транзиту до Калінінградського анклаву.

«Якщо найближчим часом транзит вантажів між Калінінградською областю та рештою території РФ через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право вжити заходів для захисту своїх національних інтересів», – повідомили в міністерстві.

МЗС Росії назвало обмеження «відверто ворожим» і припустило, що Москва «вдасться до заходів для захисту своїх національних інтересів».

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Калінінград (раніше – Кенігсберг), який став частиною Радянського Союзу після Другої світової війни, розташований між Литвою та Польщею, де річка Преголя впадає в Балтійське море. У ньому проживає близько пів мільйона жителів.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення Литви «порушує всі можливі правила».

«Ми розуміємо, що це пов’язано з рішенням Європейського Союзу розширити санкції на транзит вантажів. Ми вважаємо, що це теж незаконно», – стверджує Пєсков.

Литовські чиновники зазначають, що Росія може відправляти товари морем до Калінінграда, єдиного в Росії вільного від льоду порту цілий рік.

Литовська влада запровадила обмеження, починаючи з 20 червня, намагаючись посилити каральні заходи після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території Росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав дії Литви незаконними.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія застосовує проти Росії та Білорусі санкції, які мали повністю набрати чинності до середини червня.

Заборона транзиту вантажів через країни Євросоюзу, навіть якщо транзит здійснюється з однієї російської території в іншу, торкнеться вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів та високотехнологічних виробів.