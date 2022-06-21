Голова Запорізької ОВА повідомив, коли чекати на контрнаступ ЗСУ в регіоні

Контрнаступ Збройних сил України в Запорізькій області можливий після успішного для України завершення битви за Донбас, вважає голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Про це він сказав у прямому етері Радіо Свобода 21 червня.

«Переконані, як тільки ми вистоїмо на Донбасі, ЗСУ витримають удар, обов’язково відбудеться широкомасштабний контрнаступ і звільнення усіх українських земель. Хлопці готові, всі хочуть якомога швидше звільнити тимчасово окуповані території і нашої області і кожен метр української землі з Кримом і Донбасом включно», – заявив Старух.

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За його словами, лінія фронту в області стабілізувалася від початку березня, наразі ведуться артилерійські дуелі. Кілька тижнів тому Росія накопичувала сили в регіоні, згодом переспрямувала ці війська на Луганщину і правобережжя Херсонщини, зазначив Олександр Старух.

Нині, за його даними, російські окупанти наразі контролюють близько 60% Запорізької області.