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Російські війська обстріляли Гуляйполе, 4 людей поранені – Запорізька ОВА

За попередньою інформацією, у постраждалих – осколкові поранення

Російські війська під час обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі – влучили в цивільну інфраструктуру та приватні будинки, є постраждалі, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«До органів поліції надійшло понад десять повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу. Ворог бив ракетами по приватним будинкам гуляйпільців. У багатьох із них вибуховою хвилею винесло вікна та пошкодило двері. Від уламків ракет руйнування зазнали дахи будинків, також посічені стіни будинків, господарських будівель та гаражних приміщень», – йдеться в повідомленні у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу четверо людей зазнали осколкових поранень.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Вранці у Генштабі ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку війська РФ здійснювали вогневий вплив вздовж лінії зіткнення «з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки».

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