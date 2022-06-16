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На Запоріжжі рятувальники дві години гасили пожежу на хімзаводі, загрози населенню немає

Рятувальники встановили, що горить складське приміщення заводу «Коагулянт» на загальній площі 800 квадратних метрів (фото ілюстраційне)

Увечері 16 червня сталася пожежа на складі приміщення заводу Пологівського хімічного заводу «Коагулянт», повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

За повідомленням, рятувальники отримали сповіщення про пожежу в Пологах близько 19:30.

«Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить складське приміщення заводу «Коагулянт» на загальній площі 800 квадратних метрів», – повідомляє ОВА.

За даними місцевої влади, у споруді, яка не експлуатувалася, загорілися лаки і фарби.

«Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій щоб запобігти повторним займанням», – йдеться в повідомленні.

Причина пожежі наразі не відома, дані щодо постраждалих уточнюються. Обласна влада зазначає, що хімічної загрози для населення міста та області немає.

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