В окупованому Бердянську повідомили про три вибухи і відсутність світла в частині міста

В окупованому російськими військами Бердянську на півдні Запорізької області України під ранок 12 червня прогриміли три вибухи, один з яких стався на електричній підстанції, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, повідомив телеграм-канал «Бердянськ зараз!», створений оперативним штабом Бердянського виконкому в умовах воєнного стану.

За інформацією штабу Бердянського виконкому, масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Також штаб Бердянського виконкому опублікував відео масштабної пожежі на відкритій території, що виникла внаслідок вибухів.

Член призначеної Росією так званої адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у місті стався теракт. Однак у телеграм-каналі «міської адміністрації» з’явився допис про те, що вибухи були пов’язані із коротким замиканням на трансформаторній підстанції Бердянська. В результаті «загорівся і вийшов з ладу один із трансформаторів», і частина міста залишилася без світла – повідомлення цитує російське державне агентство ТАСС.

Стверджується, що «електропостачання буде відновлено найближчим часом».

Про постраждалих не повідомляють.

Російські сили захопили Бердянськ наприкінці лютого. Напередодні Дня Росії, що відзначається 12 червня, у місті розвісили відповідні білборди.

Раніше були повідомлення про вибухи у низці міст в окупованій Росією частині Запорізької області. В Енергодарі внаслідок вибуху постраждав голова місцевої окупаційної адміністрації. Повідомляли також про вибухи у Мелітополі. Відповідальність за них, як і за вибухи у Бердянську, ніхто поки що не брав.