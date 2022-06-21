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Окупанти кидають «на підвал» працівників Запорізької АЕС – мер Енергодара

«Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло»

Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські окупаційні сили все активніше почали застосовувати репресії відносно українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті. Про це він розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло», – поділився Орлов.

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Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.

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