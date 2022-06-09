Окупанти «активно готують» візит голови МАГАТЕ на Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Російські військові та «Росатом» спілкуються з МАГАТЕ щодо приїзду місії агентства на окуповану Запорізьку атомну електростанцію – про це заявила українська нацональна енергетична компанія «Енергоатом» 9 червня.

«Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі на Запорізьку АЕС. З цього приводу вони – військові разом із представниками Росатома – проводять спеціальні наради та навіть спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду місії агентства», – повідомляє компанія.

Регулятор вважає, що візит генерального директора або його представників на ЗАЕС в очах світової спільноти може «легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів»:

«Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається».

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При цьому в «Енергоатомі» не знають, як саме місія МАГАТЕ може потрапити на станцію, адже Київ їх туди не запрошував. А заїзд на станцію з боку Росії через окупований Крим та інші захоплені регіони означатиме ігнорування міжнародного права і втручання в політичні питання «на боці Росії».

Компанія також висловлює побоювання, що такий візит завдасть шкоди іміджу Агентства як провідній світовій установі з ядерної безпеки, який «і так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема, захоплення рашистами Запорізької АЕС».

Натомість «Енергоатом» закликає МАГАТЕ вимагати виведення російських військ, техніки та зброї з території ЗАЕС, а також звільнення станції і повернення її під контроль України.

«Це єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію задля підтвердження її безпечного стану й оцінки шкоди, заподіяної злочинними діями окупантів, як це вже було зроблено на ЧАЕС», – аргументує регулятор.

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МАГАТЕ наразі не коментувало звинувачення компанії.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 6 червня заявив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. У twitter він повідомив, що про такий візит нібито просила Україна. Агентство «Енергоатом» звинуватило Ґроссі у брехні та заявило, що не схвалює цей візит.