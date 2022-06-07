«Енергоатом» звинувачує главу МАГАТЕ у спробі легітимізувати окупацію Запорізької АЕС

Державне підприємство «Енергоатом» звинувачує главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі у спробі легітимізувати перебування російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 6 червня заявив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. У twitter він повідомив, що про такий візит нібито просила Україна.

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Агентство «Енергоатом» звинувачує Ґроссі у брехні та заявило, що не схвалює цей візит.

«Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії», – йдеться у повідомленні «Енергоатому», оприлюдненому в телеграмі.

В агентстві наголошують, що українська сторона «не запрошувала Ґроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україна поверне контроль над станцією».

«Енергоатом» звертає увагу, що чверть керівництва МАГАТЕ – громадяни РФ, зокрема і заступник Ґроссі.

Глава МАГАТЕ наразі не реагував на звинувачення українського «Енергоатому».

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Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російські війська зайшли на територію Чорнобильської та Запорізької АЕС. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Запорізька АЕС наразі залишається окупованою.



