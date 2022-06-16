Окупанти заявляють про «перехід» Запорізької АЕС під контроль Росії з вересня – «Енергоатом»

Російська окупаційна влада заявила про намір перевести Запорізьку атомну електростанцію під контроль Росії з 1 вересня, повідомляє українська державна компанія «Енергоатом».

За даними регулятора, загарбники залякують працівників станції і погрожують жителям сусіднього Енергодару.

«Вчора, 15 червня, один з представників «влади» окупантів, хтось на ім’я Олександр Генадійович, з позивним «Волга», який, за його словами, «катається тут від адміністрації», зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, «Росатома». Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами», – повідомила пресслужба компанії.

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«Енергоатом» наголошує, що ця заява не має стосунку до реальності, «ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде».

«Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору», – заявляють у команії.

Водночас регулятор подякував персоналу Запорізької АЕС за «мужність, витримку і самовіддану роботу».

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.